Росія створила таємний департамент для диверсій та вбивств по всій Європі – WSJ

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на представників західної розвідки написало, що у російських шпигунських служб є новий тіньовий підрозділ, який націлений на Захід та проводить таємні атаки по всій Європі та інших країнах.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно: "Відомий як департамент спеціальних завдань, він базується в штабі російської військової розвідки, розгалуженому комплексі зі скла та сталі на околиці Москви, відомому як Акваріум. Його операції, про які раніше не повідомлялося, включали спроби вбивства, диверсії та змову з метою встановлення запалювальних пристроїв у літаки".

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Деталі: Неназвані чиновники заявили виданню, що створення цього департаменту відображає позицію Москви проти Заходу під час війни.

Як розповіли виданню джерела, департамент був створений у 2023 році у відповідь на підтримку України Заходом і "включає ветеранів деяких із найсміливіших таємних операцій Росії за останні роки".

Джерела видання зазначають, що Кремль вважає Захід співучасником атак України на Росію. Йдеться начебто про підрив трубопроводу Nord Stream, вбивства високопосадовців у Москві та удари з використанням західних ракет великої дальності.

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"Росія вважає, що вона перебуває у конфлікті з тим, що вона називає "колективним Заходом", і діє відповідно, аж до погроз нам ядерною атакою та нарощуванням своєї армії", — сказав заступник помічника генерального секретаря організації Північноатлантичного договору з питань гібридної війни Джеймс Аппатурай.

Вважається, що новий відділ, відомий представникам західної розвідки під абревіатурою SSD, стоїть за безліччю недавніх нападів на Захід, включаючи спробу вбивства виконавчого директора німецького виробника зброї та змову з метою встановлення запалювальних пристроїв на літаки, які використовували гігантські транспортні послуги DHL .

SSD об’єднала різні елементи російських спецслужб. Вона перебрала деякі повноваження у ФСБ, найбільшої розвідувальної служби країни, і поглинула підрозділ 29155, який, за словами західних розвідувальних і правоохоронних органів, стоїть за отруєнням у 2018 році російського подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії.

За словами представників західної розвідки, SSD має принаймні три широкі завдання: здійснення вбивств і диверсій за кордоном, проникнення в західні компанії та університети, а також вербування та навчання іноземних агентів. Департамент намагався вербувати агентів з України, країн, що розвиваються, і країн, які вважаються дружніми до Росії, таких як Сербія. Департамент також керує елітним центром спеціальних операцій, відомим як "Сенеж", де Росія тренує частину своїх спецназівців.

За даними видання, керують діяльністю департаменту генерал-полковник Андрій Авер'янов та його заступник генерал-лейтенант Іван Касьяненко. Чеська поліція розшукує Авер’янова за підозрою в участі в операції з підриву складу боєприпасів у 2014 році.

Видання пише, що у грудні Європейський Союз наклав санкції на підрозділ департаменту, не вказуючи назви SSD, за організацію "переворотів, вбивств, вибухів і кібератак" у Європі та інших країнах.

У грудні США висунули членам SSD звинувачення за аналогічними звинуваченнями. Держдепартамент пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за будь-яку інформацію про п'ятьох членів, звинувачених у кібератаках на Україну.

"Ворожа діяльність SSD досягла піку минулого літа, але останнім часом затихла, за словами офіційних осіб США та Європи. Затишшя в активності може бути спрямоване на створення дипломатичного простору для Москви для переговорів з новою адміністрацією США, на думку двох керівників європейських розвідок", - зазначає The Wall Street Journal.