У Трампа стверджують, що щоденно консультуються з Україною і Європою

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц наполягає, що спілкування з Росією не відбувається за спинами у України та Євросоюзу.

Джерело: Волц на пресконференції після зустрічі з російською делегацією в Ер-Ріяді, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Волц підкреслив переваги "човникової дипломатії", яка була "завжди в історії і всюди", і нагадав, що дзвінок Дональда Трампа Володимиру Зеленському був буквально за декілька хвилин після дзвінка Владіміру Путіну.

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"Якщо ви хочете звести дві сторони, ви маєте говорити з двома сторонами, це здоровий глузд", – сказав радник.

Він нагадав, що держсекретар Марко Рубіо і віцепрезидент Джей Ді Венс днями зустрічалися з Зеленським, а сім членів адміністрації США в Європі одночасно показали, наскільки важливо для Трампа взаємодіяти з союзниками.

"Президент Трамп говорив з президентом Макроном лише вчора. Прем’єр-міністр Стармер прибуде до Вашингтона наступного тижня", – перелічив Волц.

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"Ми продовжимо відкидати твердження, що з нашими союзниками не консультувалися: з ними консультувалися і консультуються буквально на щоденній основі, і ми продовжуватимемо це робити", – сказав він.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон ініціював екстрений саміт 17 лютого після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

У вівторок президентка Єврокомісії зустрілася із спецпосланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом. У розмові вона акцентувала, серед іншого, на тому, що внесок Європи у підтримку України не можна вважати меншим за американський.