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Війна 2025

Каллас вважає санкції проти РФ козирем, від якого не слід відмовлятися

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Середа, 19 лютого 2025, 14:49
Каллас вважає санкції проти РФ козирем, від якого не слід відмовлятися
Каллас. Ілюстративне фото: Getty Images

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що санкції – козир проти Росії, а відтак Європейський Союз не повинен від них відмовлятися.

Джерело: Каллас в інтерв’ю Euractiv, "Європейська правда"

Деталі: У Каллас запитали, що робитиме ЄС, якщо США скасують санкції проти Росії.

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"Нерозумно відмовлятися від сильної карти, яку ми маємо на руках. Чому росіяни хочуть скасування санкцій? Тому що вони завдали їм болю і вони хочуть повернутися до звичного бізнесу. Це сильна карта, яку ми маємо в руках, і ми не повинні її віддавати", – вважає вона.

Каллас зазначила, що ЄС не варто недооцінювати власну силу, адже можна простежити, що економіка РФ зараз у "дуже поганому стані".

"Їхній (російський – ред.) національний фонд майже повністю вичерпаний, а відсоткова ставка в національному банку перевищує 20%, що, до речі, гірше, ніж на Гаїті. Вони не можуть залучити капітал ззовні через (західні) санкції. Вони не отримують таких доходів від нафти і газу, як раніше, і їхній ринок праці перебуває в дуже поганому стані", – пояснила топдипломатка ЄС.

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Каллас додала, що Росія хоче, аби в світі повірили, що вона найсильніша, проте це не так.

"Ми не повинні потрапляти в цю пастку", – підсумувала вона.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Того ж дня глава Держдепу Марко Рубіо заявив, що всі сторони повинні бути згодні з умовами мирного врегулювання між РФ і Україною, натякнувши на роль ЄС, необхідну для зняття санкцій з Росії.

Пізніше агентство Bloomberg із посиланням на слова проінформованих співрозмовників написало, що Рубіо запевнив європейських союзників, що США збережуть санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнута угода щодо припинення російсько-української війни.

ЄСсанкціїросійсько-українська війнаРосія
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