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Війна 2025

У Польщі 75% населення проти прийому в країні мігрантів

Іванна Костіна, Євген КізіловСереда, 19 лютого 2025, 15:34
У Польщі 75% населення проти прийому в країні мігрантів
фото: Getty Images

Три чверті поляків заявили, що не хочуть, аби Польща приймала мігрантів.

Джерело: результати опитування Opinia24 для RMF FM, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Учасникам опитування було поставлено запитання такого змісту: Польща, як і інші країни-члени ЄС, зобов'язана приймати мігрантів, що випливає з механізму солідарності міграційного пакту ЄС. Ви особисто за чи проти того, щоб Польща приймала мігрантів?

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5% респондентів висловилися категорично за прийняття мігрантів. 15% респондентів висловилися "скоріше за".

Три чверті респондентів обрали негативну відповідь. 51% категорично проти прийняття мігрантів, а 24% обрали варіант "скоріше проти".

5% респондентів не змогли дати чіткої відповіді на поставлене запитання і обрали варіант "не знаю/не маю думки".

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78% чоловіків і 73% жінок виступають проти прийняття мігрантів за механізмом солідарності ЄС.

Найвища підтримка прийому мігрантів зафіксована у найстаршій віковій групі (60+) – 22% позитивних відповідей (5% "однозначно за" і 17% "скоріше за").

Результати в інших вікових групах дуже схожі: 21% позитивних відповідей у наймолодшій віковій групі (18-29 років) і 20% у віковій групі 30-39 років. "Висновок однозначний – негативні відповіді переважають серед представників усіх поколінь", – йдеться у висновку.

Опитування показує, що серед прихильників лівої партії "Разом" спостерігається майже рівновага думок: 44% позитивних відповідей і 43% негативних оцінок. Схожа ситуація і серед виборців "Громадянської коаліції" (48% позитивних відповідей і 46% негативних).

Виборці партій "Право і справедливість" та "Конфедерація" декларують спротив прийняттю мігрантів на рівні, що перевищує 90% (93% негативних відповідей для обох партій).

Опитування Opinia24 для RMF FM було проведене 10-13 лютого на репрезентативній вибірці 1002 мешканців Польщі віком від 18 років і старших.

Раніше у лютому прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував план швидкої депортації іноземців, які вчинили злочини на території країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз розробляє план перегляду повоєнної конвенції про біженців, яка забороняє країнам відмовляти шукачам притулку на своїх кордонах, що може стати однією з найбільших змін у міграційній політиці за останні десятиліття.

Польщаопитуванняміграція
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