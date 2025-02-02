Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 12, з них – 2 дитини
Неділя, 2 лютого 2025, 08:15
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Полтаві зросла до 12 осіб, з них дві дитини.
Джерело: ДСНС України
Деталі: У ДСНС повідомили, що у Полтаві до 12 людей збільшилася кількість загиблих, з них – 2 дитини.
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Рятувальники відзначили, що наразі відомо про 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини.
Роботи тривають.
Нагадаємо:
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- Російські загарбники у суботу, 1 лютого вдарили по Полтаві та влучили у житловий будинок. Спочатку повідомлялося про 7 загиблих та 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. У полтавській громаді оголошено триденну жалобу.