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Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 12, з них – 2 дитини

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 08:15
Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 12, з них – 2 дитини
фото: ДСНС Полтавщини

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Полтаві зросла до 12 осіб, з них дві дитини.

Джерело: ДСНС України

Деталі: У ДСНС повідомили, що у Полтаві до 12 людей збільшилася кількість загиблих, з них – 2 дитини.

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Рятувальники відзначили, що наразі відомо про 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини.

Роботи тривають.

Нагадаємо:

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  • Російські загарбники у суботу, 1 лютого вдарили по Полтаві та влучили у житловий будинок. Спочатку повідомлялося про 7 загиблих та 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. У полтавській громаді оголошено триденну жалобу.

Полтаваракетний ударвійна
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