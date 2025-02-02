Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 12, з них – 2 дитини

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Полтаві зросла до 12 осіб, з них дві дитини.

Джерело: ДСНС України

Деталі: У ДСНС повідомили, що у Полтаві до 12 людей збільшилася кількість загиблих, з них – 2 дитини.

Реклама:

Рятувальники відзначили, що наразі відомо про 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини.

Роботи тривають.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: