Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: кількість жертв зросла до 11
Неділя, 2 лютого 2025, 12:17
У лікарні помер Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня у Сумах. Кількість жертв внаслідок ворожої атаки зросла до 11-ти.
Джерело: в.о. міського голови Артем Кобзар у Facebook
Дослівно: "В лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня".
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Нагадаємо:
- Уночі 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах.
- Станом на вечір 30 січня повідомляли про 9 загиблих.