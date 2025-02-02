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Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: кількість жертв зросла до 11

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 12:17
Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: кількість жертв зросла до 11
фото: Артем Кобзар у Facebook

У лікарні помер Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня у Сумах. Кількість жертв внаслідок ворожої атаки зросла до 11-ти.

Джерело: в.о. міського голови Артем Кобзар у Facebook

Дослівно: "В лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня".

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