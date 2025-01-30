У Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинула людина

Унаслідок удару російського дрона-камікадзе "Шахед" по багатоквартирному будинку одна людина загинула, ще одна дістала поранення. На місці працюють рятувальники та медики.

Джерело: виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар

Пряма мова: "Знову прильот "Шахеда" по багатоквартирному будинку. Виламані стіни. Швидка на місці також працює ДСНС. Нещодавно з’явилася інформація від начальниці охорони здоров’я про одну загиблу людину, також одна людина поранена".

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Оновлено: Пізніше голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що внаслідок атаки загинула людина, ще троє поранені, серед них є дитина.

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