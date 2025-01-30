Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах: кількість загиблих зросла до 6

До 6 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в місті Суми, ще 9 людей поранені.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Дослівно: "З-під завалів дістали тіла іще однієї подружньої пари".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці загинуло 6 людей. Серед них – три подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, а також 61-річний чоловік і його 61-річна дружина.

Передісторія: