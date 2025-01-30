Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах: кількість загиблих зросла до 6
Четвер, 30 січня 2025, 15:44
До 6 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в місті Суми, ще 9 людей поранені.
Джерело: Сумська обласна прокуратура
Дослівно: "З-під завалів дістали тіла іще однієї подружньої пари".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці загинуло 6 людей. Серед них – три подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, а також 61-річний чоловік і його 61-річна дружина.
Передісторія:
- Уночі 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах.
- Раніше в ОВА повідомляли, що від удару ворожого "Шахеда" у багатоповерховий житловий будинок 4 людини загинули та 9 отримали травми різного ступеня тяжкості, з них – 1 дитина.