Президент: Через удар ЗСУ по Курщині окупанти втратили десятки офіцерів, зокрема з КНДР

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару Сил оборони по командному пункту російських військ у Курській області окупанти втратили десятки офіцерів – як російських, так і північно-корейських.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Associated Press

Пряма мова: "Вчора (31 січня – ред.) була сильна операція наших військових – на Курському напрямку вони вразили їх центральний командний пункт. І ключових офіцерів Росії і Північної Кореї вчора вони втратили.

Реклама:

Це була наша військова ціль, справедлива, був ракетний удар з нашого боку, і було застосування різних видів зброї, комплексний удар був нанесений по них.

Я думаю, що ми говоримо про десятки офіцерів, яких вони вчора втратили. Російських і північно-корейських, вони були разом".

Деталі: Зеленський також зазначив, що до участі у війні проти України на Курщині росіяни залучили близько 12 тисяч військових КНДР, з яких понад 4 тисячі вони втратили.

РЕКЛАМА:

"Вони втратили боєздатність цього першого пакету північних корейців. Я їх не можу назвати іншими словами, бо це пакет – вони не знають, куди вони їдуть, і воюють проти країни, в якій вони ніколи не були. Це пакет, це не люди. Таке відношення і в Північної Кореї, і у рускіх до своїх людей", – сказав президент.

Він додав, що росіяни можуть залучити ще 20-25 тисяч північно-корейських військових, але наразі вони не прибули в Курську область.

"Ми бачили три бригади північно-корейців. Одна була знищена, 4 тисячі, а дві мають втрати – я не знаю, в якій кількості. Вони їх сьогодні не пускали в штурми. Напевно, вони можуть їх пустити, відновити, тощо, це може відбутися в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії, приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки, дати. Розвідка працює. Ми готуємось до їх певних кроків", – додав Зеленський.

Що передувало: 31 січня Генштаб ЗСУ заявив, що цього дня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали удару по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил РФ у місті Рильськ Курської області.