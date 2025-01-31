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Сили оборони знищили командний пункт окупантів у Курській області

Анастасія ПроцП'ятниця, 31 січня 2025, 14:11
Сили оборони знищили командний пункт окупантів у Курській області
фото: Генштаб ЗСУ

31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали удару по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил РФ у місті Рильськ, Курська область.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "Внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника. Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику".

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Деталі: У Генштабі підкреслили, що Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал.

Також у повідомленні зазначено, що операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України.

РосіявійнаУкраїнаКурська область
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