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Війна 2025

Глава МЗС перелічив сигнали, які послав Келлогу в Києві

Марія Ємець, Євген КізіловЧетвер, 20 лютого 2025, 16:23
Глава МЗС перелічив сигнали, які послав Келлогу в Києві
фото: х-акаунт Сибіги

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про сигнали, які передав спецпредставнику США з питань України і Росії Кіту Келлогу під час їхньої зустрічі в Києві.

Джерело: Сибіга у мережі X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Сибіга повідомив, що їхня з Келлогом розмова стосувалася "шляхів до комплексного, справедливого і тривалого миру".

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"Я підтвердив прагнення України досягти миру завдяки силі та розповів про наше бачення необхідних кроків. Також повторив, що безпека України і трансатлантична безпека є неподільними", – написав Андрій Сибіга.

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Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді. 

Перед цим 18 лютого американська і російська делегації провели перемовини у Саудівській Аравії, а президент Франції Емманюель Макрон двічі збирав частину європейських країн на екстрену зустріч стосовно європейської безпеки і подальшої підтримки України. 

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МЗСУкраїнаСШАТрамп
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