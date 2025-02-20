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Війна 2025

Макрон хоче переконати Трампа "не бути слабким" перед обличчям Путіна

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 20 лютого 2025, 22:02
Макрон хоче переконати Трампа не бути слабким перед обличчям Путіна
Макрон. Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив зустріч із американським візаві Дональдом Трампом у Вашингтоні наступного тижня.

Джерело: Макрон сказав, відповідаючи на питання користувачів X (Twitter) під час прямого ефіру, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Макрон сказав, що знає Трампа, і вони поважають один одного.

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Він сказав, що поїде до Вашингтона наступного тижня, аби переконати президента США: "його інтереси збігаються з нашими, що б він не думав".

"Я скажу йому: "В глибині душі ти не можеш бути слабким перед обличчям Путіна, це не ти, це не твій стиль", – продовжив французький президент.

Також Макрон сказав, що в найближчі тижні звернеться до громадян Франції, аби "мобілізувати вас на різних фронтах", не уточнюючи деталей.

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Білий дім раніше офіційно підтвердив візит президента Франції 24 лютого.

У Парижі раніше говорили, що Макрон у США виступить від імені європейців і скаже, що майбутнє України не може бути вирішене без них.

ПутінТрампМакрон
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