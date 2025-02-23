Прем’єр Британії погодився з США, що Європа має робити більше для власної безпеки

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер погодився з США у тому, що Європа та Британія мають робити більше для оборони і безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Говорячи про війну РФ проти України і "миротворчі" зусилля нової адміністрації США, Стармер вказав, що жодні переговори про майбутнє України не можуть вестися без неї.

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"Зараз, коли ми вступаємо в нову фазу цього нового конфлікту, ми повинні ще більше зміцнити нашу солідарність. Цього вимагає не тільки моральна необхідність. Це також у наших національних інтересах", – каже він.

Стармер додав, що "нестабільність у Європі завжди виливається на наші береги".

За його словами, Велика Британія та Європа мають робити більше для оборони та безпеки.

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Він додає, що США "мають рацію в цьому", і каже, що Велика Британія "не може чіплятися за комфорт минулого".

"Настав час узяти на себе відповідальність за нашу безпеку, за наш континент", – підкреслив британський прем’єр.

"І я ясно розумію, що Британія візьме на себе провідну відповідальність, ми повинні бути готові грати свою роль", – резюмував Стармер.

Що передувало: У четвер, 27 лютого, Кір Стармер здійснить візит до Вашингтона для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляли ЗМІ, британський прем’єр привезе американському президенту план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання.

Водночас Стармер не планує порушувати перед Трампом його нещодавні суперечливі заяви в бік України.