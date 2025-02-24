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Тіньовий флот, ЗМІ, банки: ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти РФ

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Понеділок, 24 лютого 2025, 10:41
Тіньовий флот, ЗМІ, банки: ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти РФ
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Новий пакет санкцій ЄС проти РФ зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність режиму вести незаконну, неспровоковану та невиправдану загарбницьку війну проти України.

Джерело: заява президентів Єврокомісії, Європейської ради і Європарламенту, повідомлення Ради ЄС, "Європейська правда"

Детали: Зокрема, Рада ЄС Рада погодила пакет з 83 найменувань, що складається з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Крім того, Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

"Цей новий раунд санкцій спрямований не лише проти російського тіньового флоту, але й проти тих, хто підтримує експлуатацію небезпечних нафтових танкерів, банків, які обходять наші санкції, та пропагандистських ЗМІ, які поширюють брехню", – заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас.

До списку суден так званого тіньового флоту, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектра послуг, пов'язаних з морським транспортом, були додані нові судна. 74 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об'єктами санкцій, таким чином, загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, досягла 153.

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ЄС також вперше запровадив заборону на транзакції з кредитними або фінансовими установами, створеними за межами Росії, які використовують "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФП) Центрального банку Росії. СПФП – це спеціалізований сервіс передачі фінансових повідомлень, розроблений Центральним банком Росії для нейтралізації дії обмежувальних заходів.

Крім того, Рада ЄС вирішила поширити заборону на надання спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень на 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

Рада ЄС також додала 53 нові компанії до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її війні проти України. Третина цих підприємств є російськими, тоді як інші розташовані в третіх країнах, в тому числі в Китаї.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які сприяють технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки, додаючи до нього товари для розробки і виробництва російських військових систем, такі як: хімічні прекурсори хлорпікрину та інших засобів боротьби з масовими заворушеннями, програмне забезпечення, пов'язане з верстатами з числовим програмним управлінням, сполуки хрому і контролери, що використовуються для керування безпілотними літальними апаратами.

Також ЄС запровадив подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють зміцненню російського промислового потенціалу (хімікати, деякі види пластмас і гуми) та їхній транзит через Росію, а також подальші обмеження на імпорт первинного алюмінію, який приносить Росії значні доходи.

Крім того, Рада ЄС вирішила призупинити дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, які перебувають під постійним контролем російського керівництва, і заборонити їм транслювати свій контент. Серед них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та Красная звезда / Tvzvezda.

Крім того, ЄС заборонив будь-які транзакції з певними портами, шлюзами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі БПЛА, ракет і пов'язаних з ними технологій і компонентів в Росію, або для обходу обмеження цін на нафту або інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні і ризиковані морські перевезення.

Погоджений сьогодні пакет заходів накладає подальші обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема програмного забезпечення, пов'язаного з розвідкою нафти і газу, з метою подальшого обмеження російських потужностей з розвідки та видобутку нафти і газу.

Рада ЄС також забороняє надання послуг з тимчасового зберігання російської нафти та нафтопродуктів на території ЄС, незалежно від закупівельної ціни нафти та кінцевого призначення цих продуктів.

Раніше ЄС у своїй заяві до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ повідомив про ухвалення 16-го пакета санкцій проти Росії.

Водночас минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС проти понад 2400 осіб і організацій, включаючи лідера Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

ЄСсанкціїРосія
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