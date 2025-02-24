Тіньовий флот, ЗМІ, банки: ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти РФ

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність режиму вести незаконну, неспровоковану та невиправдану загарбницьку війну проти України.

Джерело: заява президентів Єврокомісії, Європейської ради і Європарламенту, повідомлення Ради ЄС, "Європейська правда"

Детали: Зокрема, Рада ЄС Рада погодила пакет з 83 найменувань, що складається з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Крім того, Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

"Цей новий раунд санкцій спрямований не лише проти російського тіньового флоту, але й проти тих, хто підтримує експлуатацію небезпечних нафтових танкерів, банків, які обходять наші санкції, та пропагандистських ЗМІ, які поширюють брехню", – заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас.

До списку суден так званого тіньового флоту, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектра послуг, пов'язаних з морським транспортом, були додані нові судна. 74 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об'єктами санкцій, таким чином, загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, досягла 153.

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ЄС також вперше запровадив заборону на транзакції з кредитними або фінансовими установами, створеними за межами Росії, які використовують "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФП) Центрального банку Росії. СПФП – це спеціалізований сервіс передачі фінансових повідомлень, розроблений Центральним банком Росії для нейтралізації дії обмежувальних заходів.

Крім того, Рада ЄС вирішила поширити заборону на надання спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень на 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

Рада ЄС також додала 53 нові компанії до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її війні проти України. Третина цих підприємств є російськими, тоді як інші розташовані в третіх країнах, в тому числі в Китаї.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які сприяють технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки, додаючи до нього товари для розробки і виробництва російських військових систем, такі як: хімічні прекурсори хлорпікрину та інших засобів боротьби з масовими заворушеннями, програмне забезпечення, пов'язане з верстатами з числовим програмним управлінням, сполуки хрому і контролери, що використовуються для керування безпілотними літальними апаратами.

Також ЄС запровадив подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють зміцненню російського промислового потенціалу (хімікати, деякі види пластмас і гуми) та їхній транзит через Росію, а також подальші обмеження на імпорт первинного алюмінію, який приносить Росії значні доходи.

Крім того, Рада ЄС вирішила призупинити дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, які перебувають під постійним контролем російського керівництва, і заборонити їм транслювати свій контент. Серед них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та Красная звезда / Tvzvezda.

Крім того, ЄС заборонив будь-які транзакції з певними портами, шлюзами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі БПЛА, ракет і пов'язаних з ними технологій і компонентів в Росію, або для обходу обмеження цін на нафту або інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні і ризиковані морські перевезення.

Погоджений сьогодні пакет заходів накладає подальші обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема програмного забезпечення, пов'язаного з розвідкою нафти і газу, з метою подальшого обмеження російських потужностей з розвідки та видобутку нафти і газу.

Рада ЄС також забороняє надання послуг з тимчасового зберігання російської нафти та нафтопродуктів на території ЄС, незалежно від закупівельної ціни нафти та кінцевого призначення цих продуктів.

Раніше ЄС у своїй заяві до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ повідомив про ухвалення 16-го пакета санкцій проти Росії.

Водночас минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС проти понад 2400 осіб і організацій, включаючи лідера Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.