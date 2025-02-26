За участі працівника Херсонської ОВА сталася ДТП, в якій загинула людина

Правоохоронці розслідують дорожньо-транспортну пригоду за участю працівника Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок якої загинула людина.

Джерело: очільник Херсонської області Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "За участю працівника Херсонської ОВА відбулася дорожньо-транспортна пригода, через яку загинула людина.



Наразі триває слідство, очікуємо на офіційні висновки правоохоронців".



Деталі: Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

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