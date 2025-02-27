Заместитель начальника Херсонской OBA насмерть сбил велосипедиста

В селе Посад-Покровское Херсонской области произошло смертельное ДТП с участием заместителя председателя Херсонской областной военной администрации. Чиновник за рулем автомобиля Renault Megane совершил наезд на велосипедиста, который погиб на месте.

Источник: Полиция Херсонской области, глава Херсонской области Александр Прокудин в Telegram, "МОСТ"

Прямая речь: "С участием работника Херсонской ОВА произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб человек.

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Сейчас идет следствие, ожидаем официальных выводов правоохранителей".

Детали: Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Обновлено: Позже в полиции Херсонщины сообщили, что авария произошла около 18:00 на автодороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск. По предварительной информации, заместитель председателя Херсонской ОВА Владимир Клюцевский, управляя автомобилем, совершил наезд на 50-летнего велосипедиста.

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Владимир Клюцевский. Фото: Facebook/Клюцевского

По данным полиции, пострадавший выехал со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть, когда его сбило авто. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

На месте ДТП работают следователи, автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.