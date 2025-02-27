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Заступник голови Херсонської ОВА на смерть збив велосипедиста

Валентина Романенко, Іван Д'яконовЧетвер, 27 лютого 2025, 00:19
Заступник голови Херсонської ОВА на смерть збив велосипедиста
ілюстративне фото

У селі Посад-Покровське Херсонської області сталася смертельна ДТП за участю заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації. Чиновник за кермом автомобіля Renault Megane здійснив наїзд на велосипедиста, який загинув на місці.

Джерело: Поліція Херсонської області, очільник Херсонської області Олександр Прокудін в Telegram, "МОСТ"

Пряма мова: "За участю працівника Херсонської ОВА відбулася дорожньо-транспортна пригода, через яку загинула людина.

Наразі триває слідство, очікуємо на офіційні висновки правоохоронців".

Деталі: Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

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Оновлено: Пізніше в поліції Херсонщини повідомили, що аварія сталася близько 18:00 на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ. За попередньою інформацією, заступник голови Херсонської ОВА Володимир Клюцевський, керуючи автомобілем, скоїв наїзд на 50-річного велосипедиста.

 
Володимир Клюцевський. Фото: Facebook/Клюцевского

За даними поліції, потерпілий виїхав із другорядної дороги та перетинав проїжджу частину, коли його збило авто. Чоловік отримав травми, не сумісні із життям.

На місці ДТП працюють слідчі, автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик.

ДТПХерсонська область
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