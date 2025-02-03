ISW: Росіяни розробили систему керування "роєм" безпілотників за допомогою одного пульта
Понеділок, 3 лютого 2025, 10:01
Армія РФ використовує у війні проти України систему управління GCS, яка може керувати одночасно необмеженою кількістю БпЛА за допомогою лише одного пульта.
Джерело: Інститут вивчення війни
Дослівно: "Конструкторське бюро Hermes, дочірня компанія виробника систем боротьби з дронами Kaisant, заявило 31 січня, що воно розробило GCS (систему управління – ред.), яка може керувати "роєм" необмеженої кількості дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування".
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Деталі: В інституті повідомили, що росіяни вже використовують цю систему у війні проти України. Також вона допомагає керувати безпілотниками дистанційно на різних частотах, щоб обходити засоби радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо:
- В ніч на 3 лютого росіяни атакували Україну 71-м БпЛА, 38 дронів вдалося знищити, ще 25 були локаційно втрачені.