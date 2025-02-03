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СБУ затримала чоловіка, який планував підірвати залізничну колію перед потягом на Рівненщині

Українська правдаПонеділок, 3 лютого 2025, 11:17
СБУ затримала чоловіка, який планував підірвати залізничну колію перед потягом на Рівненщині
Фото: СБУ

Служба безпеки України зірвала спробу диверсії на залізниці в Рівненській області, яку намагався здійснити 23-річний безробітний житель Львівщини на замовлення російських спецслужб.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "У січні 2025 року чоловік, на виконання завдання спецслужб РФ, приїхав до міста Сарни (Рівненська область – ред.), щоб підірвати залізничні колії вузлової станції, через яку проходять ешелони з військовою технікою для ЗСУ…Завершити диверсію завадили правоохоронці". 

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Деталі: Як повідомили в СБУ, чоловіка схопили "на гарячому" біля колії, коли він встановлював вибухівку під залізничне полотно. Раніше його вже притягували до відповідальності за осквернення могил українських військових.

Слідчі з’ясували, що росіяни завербували його через прихильність до російської ідеології та бажання виїхати у РФ, про що він неодноразово заявляв у соцмережах. Вибухівку окупанти планували підірвати дистанційно.

Також встановлено, що він виконував іще одне завдання – збирав інформацію про військові об’єкти на Львівщині.

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Зловмисника взяли під варту. Йому оголосили підозру у державній зраді та вчиненні диверсії в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУОфіс генпрокурорадиверсанти
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