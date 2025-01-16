Підірвали колію під час руху військового ешелону: СБУ заявила про затримання диверсантів
Служба безпеки України повідомляє, що затримала двох мешканців Рівненщини, які працювали на російські спецслужби і підірвали колію під час руху військового ешелону.
Джерело: СБУ у Telegram
Дослівно служба: "Служба безпеки нейтралізувала диверсійну групу російських спецслужб, яка діяла у Рівненській області. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони".
Деталі: Повідомляється, що силовики завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної ділянки залізниці, щоб уникнути аварії та людських жертв.
Після ремонту колії потяг продовжив рух.
Зловмисників затримали "по гарячих слідах". Ними виявилося двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки. Їх росіяни завербували через Telegram-канали з пошуку "швидкого заробітку".
"За інструкцією окупантів фігуранти власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону. Зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону", – повідомили в СБУ.
Під час обшуку у затриманих вилучили елементи СВП та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах Росії.
Чоловікам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.