Підірвали колію під час руху військового ешелону: СБУ заявила про затримання диверсантів

Служба безпеки України повідомляє, що затримала двох мешканців Рівненщини, які працювали на російські спецслужби і підірвали колію під час руху військового ешелону.



Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно служба: "Служба безпеки нейтралізувала диверсійну групу російських спецслужб, яка діяла у Рівненській області. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони".

Деталі: Повідомляється, що силовики завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної ділянки залізниці, щоб уникнути аварії та людських жертв.



Після ремонту колії потяг продовжив рух.

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Зловмисників затримали "по гарячих слідах". Ними виявилося двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки. Їх росіяни завербували через Telegram-канали з пошуку "швидкого заробітку".

фото СБУ

"За інструкцією окупантів фігуранти власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону. Зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону", – повідомили в СБУ.



Під час обшуку у затриманих вилучили елементи СВП та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах Росії.

фото СБУ

Чоловікам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).



Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.