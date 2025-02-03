Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Енергооб'єкти в двох областях РФ запалили безпілотники СБУ і ССО

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 лютого 2025, 12:59
Енергооб'єкти в двох областях РФ запалили безпілотники СБУ і ССО
ілюстрація ССО

В ніч на 3 лютого дрони Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах, Генштаб ЗСУССО

Пряма мова джерела: "Цієї ночі свою порцію дронових санкцій отримали відразу два російські підприємства - Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

Реклама:

Обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів Росії, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно".

Деталі: За даними джерела, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО підпалили факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21.

РЕКЛАМА:

На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали.

Співрозмовник УП відзначає, що це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ з ураження НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії противника.

У Генеральному штабі підтвердили ураження українськими дронами ворожих військових об'єктів на території РФ.

Що передувало: Російська місцева влада та Telegram-канали повідомли, що в ніч на 3 лютого безпілотники атакували паливні та енергетичні об’єкти в Астраханській та Волгоградській областях Росії.

безпілотникиСБУССО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
видео, оновленоУ Москві підірвали організатора "тітушок" Майдану, який створив батальйон у складі окупантів
Джорджеску спробував пояснити свої заяви про "румунські землі" в Україні
У низці областей України екстрені відключення світла
Маск заявив, що США закривають програму USAID
Трамп попередив американців, що у торговій війні вони можуть відчути "біль"
Сирський відреагував на насильство щодо військових ТЦК: Винні мають понести покарання
Усі новини...
безпілотники
За пів року Сили безпілотних систем провели більше 220 операцій глибинного ураження в РФ
ISW: Росіяни розробили систему керування "роєм" безпілотників за допомогою одного пульта
Дрони атакували енергетичні об'єкти Росії
Останні новини
14:19
Створення фонду і продовження санкцій: результати "культурного Рамштайну"
14:06
Відсутність води та електрики: з якими проблемами стикаються мешканці новобудов
14:05
фотоВибух в московському ЖК: серед постраждалих ексохоронець Януковича – ЗМІ
14:00
Сирський: Почався перехід ЗСУ на корпусну структуру
13:56
Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Іван Болотов
13:48
РФ розглядає ОАЕ та Саудівську Аравію як місця для зустрічі Путіна й Трампа – Reuters
13:45
Тайвань допоможе компаніям переїхати до США після мит Трампа
13:40
Невеликий сніг накриє окремі регіони України у вівторок
13:28
Макрон: Європі доведеться змусити себе поважати у разі атаки у сфері торгівлі
13:20
Телескоп "Хаббл" показав яскраву наднову у сузір’ї Скульптора
Усі новини...
Реклама:
Реклама: