Енергооб'єкти в двох областях РФ запалили безпілотники СБУ і ССО

В ніч на 3 лютого дрони Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах, Генштаб ЗСУ, ССО

Пряма мова джерела: "Цієї ночі свою порцію дронових санкцій отримали відразу два російські підприємства - Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

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Обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів Росії, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно".

Деталі: За даними джерела, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО підпалили факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21.

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На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали.

Співрозмовник УП відзначає, що це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ з ураження НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії противника.

У Генеральному штабі підтвердили ураження українськими дронами ворожих військових об'єктів на території РФ.

Що передувало: Російська місцева влада та Telegram-канали повідомли, що в ніч на 3 лютого безпілотники атакували паливні та енергетичні об’єкти в Астраханській та Волгоградській областях Росії.