Суд арештував підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК на автозаправці
Суд обрав запобіжний захід Вадиму Кузубу, підозрюваному у вбивстві військовослужбовця ТЦК на автозаправці у місті Пирятин, що на Полтавщині. Його взяли під варту до 1 квітня без права на заставу.
Джерело: "Суспільне" з зали суду
Деталі: На суді Кузуб визнав провину та розповів, що допомагав родичу співмешканки втекти від територіального центру комплектування. За словами підозрюваного, він хотів налякати військових, але це йому не вдалось, і тоді він вистрілив. За словами Кузуба, він сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив. Він наполягав також, що швидка допомога їхала 40 хвилин, через що не встигли врятувати пораненого.
Іншому підозрюваному, Євгену Щербаку, який тікав від ТЦК, суд має обрати запобіжний захід після Кузуба. Його підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.
Що передувало: 31 січня цього року житель Полтави разом з іншими чоловіками їхав на навчання до військової частини у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП. Він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Пізніше полтавець прикинувся хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися.
На АЗС у місті Пирятин чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військового Полтавського РТЦК та СП, який перевозив військовозобов'язаних та, погрожуючи мисливською рушницею, попросив віддати зброю. Отримавши відмову, нападник вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення чоловік загинув на місці.
Після нападу чоловік забрав автомат вбитого та втік разом із одним із мобілізованих. Ймовірного нападника та його спільника затримали того ж дня.
Убивці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.