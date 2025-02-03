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Суд арештував підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК на автозаправці

Євген КізіловПонеділок, 3 лютого 2025, 18:14
Суд арештував підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК на автозаправці
фото: поліція

Суд обрав запобіжний захід Вадиму Кузубу, підозрюваному у вбивстві військовослужбовця ТЦК на автозаправці у місті Пирятин, що на Полтавщині. Його взяли під варту до 1 квітня без права на заставу.

Джерело: "Суспільне" з зали суду

Деталі: На суді Кузуб визнав провину та розповів, що допомагав родичу співмешканки втекти від територіального центру комплектування. За словами підозрюваного, він хотів налякати військових, але це йому не вдалось, і тоді він вистрілив. За словами Кузуба, він сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив. Він наполягав також, що швидка допомога їхала 40 хвилин, через що не встигли врятувати пораненого.

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Іншому підозрюваному, Євгену Щербаку, який тікав від ТЦК, суд має обрати запобіжний захід після Кузуба. Його підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Що передувало: 31 січня цього року житель Полтави разом з іншими чоловіками їхав на навчання до військової частини у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП. Він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Пізніше полтавець прикинувся хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися.

На АЗС у місті Пирятин чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військового Полтавського РТЦК та СП, який перевозив військовозобов'язаних та, погрожуючи мисливською рушницею, попросив віддати зброю. Отримавши відмову, нападник вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення чоловік загинув на місці.

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Після нападу чоловік забрав автомат вбитого та втік разом із одним із мобілізованих. Ймовірного нападника та його спільника затримали того ж дня.

Убивці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

ТЦКвбивствоПолтавська областьсуд
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