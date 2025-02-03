Верещук закликає не зволікати із поверненням із СЗЧ: "Законодавство має бути жорстким"

Заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук нагадує військовим, які пішли на самовільне залишення частини: залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення до війська; вона радить не розраховувати на додаткове продовження цього терміну.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "Почався лютий. Залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати і з поверненням не зволікати".

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Деталі: Заступниця Єрмака повідомляє, що 3 лютого відвідала робоче засідання парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де обговорювались зміни до законодавства з питань СЗЧ.

Верещук зазначила, що поділяє настрій комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким.

Пряма мова: "Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ.

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До слова, переважна більшість випадків СЗЧ відбувається не на фронті, а в навчальних центрах (тут треба ретельно проаналізувати, чому саме так відбувається). А найменше СЗЧ – у бойових підрозділах".

Що передувало: Міноборони попередило, що військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ.

Проте цей спрощений алгоритм не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року (після того, як закон про цей алгоритм набув чинності – ред.) Такі військовослужбовці, навіть якщо це перше їхнє СЗЧ, не можуть повернутись на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за швидким спрощеним алгоритмом