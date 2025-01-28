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Міноборони: військові, які пішли в СЗЧ після 29 листопада, не зможуть повернутися "спрощено"

Олександр ШумілінВівторок, 28 січня 2025, 19:32
Міноборони: військові, які пішли в СЗЧ після 29 листопада, не зможуть повернутися спрощено
Фото ілюстративне

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину після 29 листопада 2024 року не зможуть скористатися спрощеною процедурою повернення на службу без кримінальної відповідальності.

Джерело: повідомлення Міноборони

Дослівно: "Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ.

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Проте цей спрощений алгоритм не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року (після того, як закон про цей алгоритм набув чинності – ред.) Такі військовослужбовці, навіть якщо це перше їхнє СЗЧ, не можуть повернутись на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за швидким спрощеним алгоритмом".

Деталі: В Міноборони нагадали, що такі військовослужбовці повинні пройти через загальну процедуру, яка включає згоду командира, проведення розслідування і рішення суду.

"І лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ", - сказано у повідомленні.

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Передісторія:

  • 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство. 
  • 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ. Він набув чинності 29 листопада. 
  • 9 січня Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року.

Міноборонивійна
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