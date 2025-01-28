Міноборони: військові, які пішли в СЗЧ після 29 листопада, не зможуть повернутися "спрощено"

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину після 29 листопада 2024 року не зможуть скористатися спрощеною процедурою повернення на службу без кримінальної відповідальності.

Джерело: повідомлення Міноборони

Дослівно: "Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ.

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Проте цей спрощений алгоритм не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року (після того, як закон про цей алгоритм набув чинності – ред.) Такі військовослужбовці, навіть якщо це перше їхнє СЗЧ, не можуть повернутись на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за швидким спрощеним алгоритмом".

Деталі: В Міноборони нагадали, що такі військовослужбовці повинні пройти через загальну процедуру, яка включає згоду командира, проведення розслідування і рішення суду.

"І лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ", - сказано у повідомленні.

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