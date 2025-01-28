Міноборони: військові, які пішли в СЗЧ після 29 листопада, не зможуть повернутися "спрощено"
Військовослужбовці, які самовільно залишили частину після 29 листопада 2024 року не зможуть скористатися спрощеною процедурою повернення на службу без кримінальної відповідальності.
Джерело: повідомлення Міноборони
Дослівно: "Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ.
Проте цей спрощений алгоритм не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року (після того, як закон про цей алгоритм набув чинності – ред.) Такі військовослужбовці, навіть якщо це перше їхнє СЗЧ, не можуть повернутись на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за швидким спрощеним алгоритмом".
Деталі: В Міноборони нагадали, що такі військовослужбовці повинні пройти через загальну процедуру, яка включає згоду командира, проведення розслідування і рішення суду.
"І лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ", - сказано у повідомленні.
Передісторія:
- 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство.
- 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ. Він набув чинності 29 листопада.
- 9 січня Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року.