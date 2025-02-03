Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ й створення корпусів

Президент України Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.

Джерело: звернення Зеленського 3 лютого

Пряма мова: "Головком доповів щодо модернізації нашої армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна.

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Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені".

Деталі: Також глава держави повідомив, що у понеділок провів Ставку. На ній йшлося про енергетику, захист енергосистеми. За словами Зеленського, росіяни завдають ударів і роблять так, щоб підлаштовувати свої удари під спроможності українського захисту.

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