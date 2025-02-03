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Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ й створення корпусів

Тетяна ОлійникПонеділок, 3 лютого 2025, 20:28
Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ й створення корпусів
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.

Джерело: звернення Зеленського 3 лютого

Пряма мова: "Головком доповів щодо модернізації нашої армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна.

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Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені".

Деталі: Також глава держави повідомив, що у понеділок провів Ставку. На ній йшлося про  енергетику, захист енергосистеми. За словами Зеленського, росіяни завдають ударів і роблять так, щоб підлаштовувати свої удари під спроможності українського захисту.

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Що передувало: 

  • Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у понеділок заявив про початок реалізації заходів з переходу на корпусну структуру.
  • У листопаді кілька видань з посиланням на джерела у ЗСУ писали, що у Збройних силах України представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему "корпус-бригада".
  • Зазначалось, що така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.

ЗеленськийЗбройні сили
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