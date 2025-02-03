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Агенція USAID перейшла під контроль Держдепу США

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 3 лютого 2025, 20:50
Агенція USAID перейшла під контроль Держдепу США
фото: Getty Images

Обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) відтепер виконує державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Про це стало відомо на тлі намірів адміністрації Дональда Трампа ліквідувати відомство.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Під час візиту до Ель-Сальвадору в понеділок Рубіо заявив журналістам, що є виконувачем обовʼязків USAID, і звинуватив агентство у "порушенні субординації".

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"Це припиниться і цьому буде покладено край", – наголосив він.

Перед тим американський мільярдер Ілон Маск заявив, що говорив з Дональдом Трампом про USAID, і президент нібито погодився, що "ми повинні його закрити".

Штаб-квартиру агентства у Вашингтоні тим часом зачинили, а його співробітники отримали електронного листа з проханням залишатися вдома. Також було видалено акаунти USAID у соцмережах і припинено роботу його сайту.

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Крім того, представники Департаменту ефективності уряду, який очолює Маск, на вихідних відвідали штаб-квартиру USAID і отримали доступ до засекречених приміщень і даних американських громадян.

Співробітники USAID на умовах анонімності сказали CNN, що старше керівництво агентства звільнили за звинуваченням у спробі обійти указ Трампа про замороження іноземної допомоги на 90 днів.

Низку інших працівників також відправили в неоплачувану відпустку.

Нагадаємо, 25 січня США призупинили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів. Тоді представник USAID повідомляв, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу.

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