ОСУВ "Хортиця": На Куп'янщині командири РФ змушують солдатів відбивати позиції під загрозою розстрілу
Вівторок, 4 лютого 2025, 09:20
Біля одного з населених пунктів на Куп'янському напрямку противник через натиск Сил оборони був змушений відступити з передових позицій, цього не схвалили російські командири.
Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram
Дослівно: "Внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів".
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Деталі: Як повідомила українська розвідка, у тому районі, звідки відступили росіяни, командування їхньої армії вимагає від солдатів повернути втрачені позиції, погрожуючи розстрілами особового складу.
Нагадаємо:
- Протягом минулої доби Генштаб зафіксував на фронті 110 бойових зіткнень. Найчастіше армія РФ атакувала на Покровському та Куп'янському напрямку.