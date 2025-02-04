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ОСУВ "Хортиця": На Куп'янщині командири РФ змушують солдатів відбивати позиції під загрозою розстрілу

Українська правдаВівторок, 4 лютого 2025, 09:20
ОСУВ Хортиця: На Куп'янщині командири РФ змушують солдатів відбивати позиції під загрозою розстрілу
Фото: Getty Images

Біля одного з населених пунктів на Куп'янському напрямку противник через натиск Сил оборони був змушений відступити з передових позицій, цього не схвалили російські командири. 

Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram

Дослівно: "Внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів".

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Деталі: Як повідомила українська розвідка, у тому районі, звідки відступили росіяни, командування їхньої армії вимагає від солдатів повернути втрачені позиції, погрожуючи розстрілами особового складу. 

Нагадаємо: 

російсько-українська війнаХарківська область
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