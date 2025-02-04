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Рада відкрила історичну сесію, але не змогла прийняти план роботи

Валентина РоманенкоВівторок, 4 лютого 2025, 14:31
Рада відкрила історичну сесію, але не змогла прийняти план роботи
фото з Telegram Железняка

Верховна Рада відкрила 13-ту сесію дев'ятого скликання, водночас народним обранцям забракло голосів, щоб прийняти порядок денний сесії і план законопроєктної роботи.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Вперше в історії відкрилась 13-тя сесія парламенту. Зареєструвалося 226 депутатів".

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Деталі: Перші питання розгляду в сесійній залі провалились. Йдеться про проєкт постанови про план законопроєктної роботи парламенту на 2025 рік та про порядок денний тринадцятої сесії парламенту дев'ятого скликання.

209 та 215 голосів відповідно.

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Водночас знайшлись голоси за ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України.

Нагадаємо: Через повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2024 року Верховна Рада IX скликання працює найдовше в історії.

Верховна Рада
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