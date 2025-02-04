Рада відкрила історичну сесію, але не змогла прийняти план роботи
Верховна Рада відкрила 13-ту сесію дев'ятого скликання, водночас народним обранцям забракло голосів, щоб прийняти порядок денний сесії і план законопроєктної роботи.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "Вперше в історії відкрилась 13-тя сесія парламенту. Зареєструвалося 226 депутатів".
Деталі: Перші питання розгляду в сесійній залі провалились. Йдеться про проєкт постанови про план законопроєктної роботи парламенту на 2025 рік та про порядок денний тринадцятої сесії парламенту дев'ятого скликання.
209 та 215 голосів відповідно.
Водночас знайшлись голоси за ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України.
Нагадаємо: Через повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2024 року Верховна Рада IX скликання працює найдовше в історії.