Зеленський звинуватив Карлсона у поширенні наративів Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський журналіст Такер Карлсон, який брав інтерв’ю у російського правителя Володимира Путіна, поширює проросійські наративи.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану

Деталі: За словами глави держави, Карлсон повністю повторює слова Путіна.

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Пряма мова: "Здається мені, йому треба глибше розуміти, що відбувається в Україні, припинити працювати на Путіна, припинити лизати його зад. Чесно".

Деталі: За словами Зеленського, Карлсон навмисно дезінформує людей та повторює наративи Кремля.

Зеленський також відповів на закиди Карлсона про те, що в Україні переслідують християнські конфесії, маючи на увазі заборону Московського патріархату.

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Президент пояснив, що Московський патріархат був виключений з Ради церков України за рішенням самих релігійних інституцій, без жодного впливу влади.