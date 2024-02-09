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В інтерв’ю скандальному Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 лютого 2024, 01:54
В інтерв’ю скандальному Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
Путін, скриншот відео

Російський диктатор Володимир Путін в інтерв’ю "американському Соловйову" заявив про нібито бажання "домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів".

Джерело: Путін в інтерв’ю скандальному ведучому Такеру Карлсону

Деталі: Путін заявив, що нібито хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів.

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Пряма мова: "Вони (переговори, – ред.) досягли дуже високої стадії узгодження позицій у складному процесі (у Стамбулі в 2022 році, – ред.), і вони були майже завершені.

Але після того, як ми вивели наші війська з Києва, інша сторона відкинула всі ці домовленості і підкорилася вказівкам західних країн, європейських країн і США боротися з Росією до кінця.

Крім того, президент України законодавчо заборонив вести переговори з Росією. Він підписав указ, яким заборонив усім вести переговори з Росією".

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"Ми знаємо, що він (президент України, – ред.) висуває якісь ідеї щодо цього врегулювання, але щоб про щось домовитися, потрібен діалог. Хіба це не так?".

Деталі: За словами Путіна, Україна тепер висуває умови, на які Росія не може погодитися.

Зауважимо, що Путін розпочав інтерв’ю з довгого уроку нібито історії, він висував маніпулятивні твердження про суверенітет України і спотворював історичні інтерпретації української державності.

Довідка: Такер Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі "Fox News" з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

CNN зазначав, що "Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі".

Що передувало: Депутати Європейського парламенту закликали ввести санкції з забороною в′їзду до ЄС щодо американського скандального колишнього ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона через його інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Передісторія:

Теми: Путінвійна
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