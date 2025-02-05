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На Кубані РФ через атаку дронів загорівся резервуар з нафтопродуктами

Ольга Глущенко Середа, 5 лютого 2025, 04:12
На Кубані РФ через атаку дронів загорівся резервуар з нафтопродуктами
ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Краснодарському краї Росії внаслідок атаки дронів загорівся резервуар із нібито залишками нафтопродуктів.

Джерело: губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у Telegram

Пряма мова Кондратьєва: "У станиці Новомінській Канівського району уламки БпЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, їй присвоєно другий ранг складності".

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Деталі: За словами губернатора, резервуар і із нібито залишками нафтопродуктів гасили 55 осіб та 19 одиниць техніки.

Нагадаємо: Міністерство оборони Росії заявило, що 11 січня українські військові нібито здійснили атаку за допомогою безпілотників на інфраструктуру компресорної станції "Руська" в населеному пункті Гай-Кодзор, Краснодарський край. Ця станція забезпечує подачу газу трубопроводом "Турецький потік" до європейських країн.

Росіябезпілотникипожежа
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