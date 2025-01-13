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У Росії заявили про атаку українських дронів на газову станцію "Турецького потоку"

Анастасія ПроцПонеділок, 13 січня 2025, 15:24
У Росії заявили про атаку українських дронів на газову станцію Турецького потоку
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство оборони Росії заявило, що 11 січня українські військові нібито здійснили атаку за допомогою безпілотників на інфраструктуру компресорної станції "Руська" в населеному пункті Гай-Кодзор, Краснодарський край. Ця станція забезпечує подачу газу трубопроводом "Турецький потік" до європейських країн.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У відомстві заявляють, що атака була здійснена із використанням дев’яти безпілотників, усі з яких були збиті силами протиповітряної оборони. Однак уламки одного з дронів спричинили незначні пошкодження будівлі та обладнання газовимірювальної станції, розташованої на території компресорної станції "Руська".

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Зазначається, що постраждалих серед персоналу немає, а серйозних руйнувань інфраструктури не зафіксовано.

Представники "Газпрому" стверджують, що компресорна станція функціонує у штатному режимі, а постачання газу трубопроводом "Турецький потік" здійснюється без перерв чи збоїв.

Що передувало:

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  • Контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.
  • Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.
  • Він також погрожував припинити постачання електроенергії або скоротити допомогу біженцям з України у Словаччині у відповідь.
  • 9 січня Фіцо розширив свої погрози на адресу України через припинення транзиту російського природного газу Києвом.
  • 10 січня Фіцо заявив, що очільник Кремля Путін пообіцяв йому, що російський "Газпром" знайде альтернативні шляхи постачання законтрактованого газу до Словаччини після припинення транзиту через Україну.

газЄвропаРосія
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