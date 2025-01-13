У Росії заявили про атаку українських дронів на газову станцію "Турецького потоку"
Міністерство оборони Росії заявило, що 11 січня українські військові нібито здійснили атаку за допомогою безпілотників на інфраструктуру компресорної станції "Руська" в населеному пункті Гай-Кодзор, Краснодарський край. Ця станція забезпечує подачу газу трубопроводом "Турецький потік" до європейських країн.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: У відомстві заявляють, що атака була здійснена із використанням дев’яти безпілотників, усі з яких були збиті силами протиповітряної оборони. Однак уламки одного з дронів спричинили незначні пошкодження будівлі та обладнання газовимірювальної станції, розташованої на території компресорної станції "Руська".
Зазначається, що постраждалих серед персоналу немає, а серйозних руйнувань інфраструктури не зафіксовано.
Представники "Газпрому" стверджують, що компресорна станція функціонує у штатному режимі, а постачання газу трубопроводом "Турецький потік" здійснюється без перерв чи збоїв.
Що передувало:
- Контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.
- Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.
- Він також погрожував припинити постачання електроенергії або скоротити допомогу біженцям з України у Словаччині у відповідь.
- 9 січня Фіцо розширив свої погрози на адресу України через припинення транзиту російського природного газу Києвом.
- 10 січня Фіцо заявив, що очільник Кремля Путін пообіцяв йому, що російський "Газпром" знайде альтернативні шляхи постачання законтрактованого газу до Словаччини після припинення транзиту через Україну.