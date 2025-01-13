У Росії заявили про атаку українських дронів на газову станцію "Турецького потоку"

Міністерство оборони Росії заявило, що 11 січня українські військові нібито здійснили атаку за допомогою безпілотників на інфраструктуру компресорної станції "Руська" в населеному пункті Гай-Кодзор, Краснодарський край. Ця станція забезпечує подачу газу трубопроводом "Турецький потік" до європейських країн.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У відомстві заявляють, що атака була здійснена із використанням дев’яти безпілотників, усі з яких були збиті силами протиповітряної оборони. Однак уламки одного з дронів спричинили незначні пошкодження будівлі та обладнання газовимірювальної станції, розташованої на території компресорної станції "Руська".

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Зазначається, що постраждалих серед персоналу немає, а серйозних руйнувань інфраструктури не зафіксовано.

Представники "Газпрому" стверджують, що компресорна станція функціонує у штатному режимі, а постачання газу трубопроводом "Турецький потік" здійснюється без перерв чи збоїв.

Що передувало:

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