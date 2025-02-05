Окупанти атакували з дрона жителів Херсона: 4 поранених

Четверо людей дістали поранення унаслідок атаки російського дрона у Херсоні.

Джерело: голова Херсонської місткої військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова очільника МВА: "Двоє херсонців близько 5:30 потрапили під атаку ворожого безпілотника.



Чоловіки 31 і 42 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. У старшого постраждалого також відкритий перелом гомілки".

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Деталі: За словами Мрочка, обох потерпілих госпіталізували.

Трохи пізніше стало відомо, що цього скиду вибухівки з російського дрона постраждав ще двоє мешканців Херсона.

36-річного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями та переломами. 47-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення – він також у лікарні.

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Передісторія:

Росіяни щоденно атакують мирних мешканців Херсонщини. Місцева влада кожен день повідомляє про убитих чи поранених внаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників.

Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія таким чином тренує своїх операторів дронів-камікадзе.



