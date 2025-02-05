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Окупанти атакували з дрона жителів Херсона: 4 поранених

Ірина БалачукСереда, 5 лютого 2025, 07:17
Окупанти атакували з дрона жителів Херсона: 4 поранених
Російський FPV-дрон на Херсонщині. Фото надане УП місцевими мешканцями

Четверо людей дістали поранення унаслідок атаки російського дрона у Херсоні.

Джерело: голова Херсонської місткої військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова очільника МВА: "Двоє херсонців близько 5:30 потрапили під атаку ворожого безпілотника.

Чоловіки 31 і 42 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. У старшого постраждалого також відкритий перелом гомілки".

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Деталі: За словами Мрочка, обох потерпілих госпіталізували.

Трохи пізніше стало відомо, що цього скиду вибухівки з російського дрона постраждав ще двоє мешканців Херсона.

36-річного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями та переломами. 47-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення – він також у лікарні.

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Передісторія:


 

Херсонбезпілотники
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