Окупанти атакували з дрона жителів Херсона: 4 поранених
Четверо людей дістали поранення унаслідок атаки російського дрона у Херсоні.
Джерело: голова Херсонської місткої військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram
Пряма мова очільника МВА: "Двоє херсонців близько 5:30 потрапили під атаку ворожого безпілотника.
Чоловіки 31 і 42 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. У старшого постраждалого також відкритий перелом гомілки".
Деталі: За словами Мрочка, обох потерпілих госпіталізували.
Трохи пізніше стало відомо, що цього скиду вибухівки з російського дрона постраждав ще двоє мешканців Херсона.
36-річного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями та переломами. 47-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення – він також у лікарні.
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Передісторія:
- Росіяни щоденно атакують мирних мешканців Херсонщини. Місцева влада кожен день повідомляє про убитих чи поранених внаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників.
- Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія таким чином тренує своїх операторів дронів-камікадзе.