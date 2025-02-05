Трамп запевняє, що США ведуть "дуже конструктивні переговори" щодо України

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України", і запевнив, що "зробить все", аби зупинити російсько-українську війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Трампа на спільній з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу пресконференції у Білому домі

Пряма мова Трампа: "Ми ведемо дуже хороші переговори (з росіянами та з українським керівництвом – ред.), дуже конструктивні переговори щодо України".

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Деталі: Він зазначив, що через російські удари українські міста виглядають "так само погано, як Газа, і навіть гірше".

Трамп наголосив, що хоче припинити "абсолютну бійню" і додав, що щотижня отримує звіти про кількість солдатів, які загинули в Україні, і "ці цифри вражають".

"Коли ви чуєте реальні цифри в Україні… цифри, і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей. Тому я хочу, щоб це зупинилося", – сказав президент США, додавши, що з українського боку йдеться про "700 тисяч загиблих військових", а з російського про "800 тисяч, а, можливо, і більше".

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Видання акцентує, що Трампа запитали, чи буде він вимагати від очільника Кремля Володимира Путіна залишити наразі окуповану територію України, але президент не відповів на це питання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових, ще 390 тисяч разів військові отримали поранення.

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