Зеленський: У війні проти Росії загинули понад 45 тисяч українських військових

Президент Володимир Зеленський заявив, що у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових, ще 390 тисяч разів військові отримали поранення.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану

Пряма мова: "Щодо наших втрат, точні цифри дуже важливі для нас. 45 100 людей загинули і близько 390 випадків поранень. Уточню: кількість поранень більша, ніж кількість поранених, тому що є люди, які отримали поранення, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені. Тому кількість поранень становить 390 000. Така ситуація, але кількість поранених людей менша".

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Деталі: Щодо російських втрат, за словами Зеленського, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими. Ще 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600-700 тисяч отримали поранення.

Пряма мова: "Далі вони мають близько 600-700 тисяч поранених, приблизно співвідношення один до двох, тому що польова медицина слабша, ніж наша, і вони не приносять поранених назад, якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там, тому оцінки приблизно такі, але вони дуже чітко відповідають дійсності".

Деталі: Зеленський додав, з чисельністю зниклих безвісти і полонених є проблеми: він не може назвати чітку кількість, але Україна працює над цим.

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Що передувало:

У грудні 2024 року Зеленський заявив, що з 24 лютого 2022 року загинуло 43 тисячі українських військових і 370 тисяч було випадків надання допомоги пораненим.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна втратила загиблими та важкопораненими 400 тисяч осіб