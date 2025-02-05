Зеленський: Вибори відбудуться після скасування воєнного стану

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні дуже важливі, але вони можуть відбутися лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану та у Telegram

Пряма мова президента: "Вибори відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Ми захищаємо демократію, і вибори надзвичайно важливі. Але будьмо відвертими: припинення воєнного стану зараз – це саме те, чого хоче Путін".

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Деталі: Зеленський пояснив: якщо скасують воєнний стан, то більша частина української армії повернеться додому, бо це законне право цих людей.

"Але хто тоді захищатиме Україну? Без гарантій безпеки Росія вторгнеться знову", – переконаний президент.

Говорячи про свою легітимність, Зеленський нагадав, що його обрали 73% українців.

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Він також заявив, що "завжди був прихильником виборів". Водночас президент підкреслив, що під час війни вибори вимагають конституційних змін і серйозних правових доопрацювань.

"Ключове питання стосується не лише правових аспектів, а й людського чинника. Як голосуватимуть солдати в окопах? А як щодо мільйонів українців на окупованих територіях? Чи їхні голоси більше не мають значення? А як щодо 8 мільйонів українців, які через війну опинилися за кордоном?", – підсумував Зеленський.

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