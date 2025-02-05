Зеленський: Вибори відбудуться після скасування воєнного стану
Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні дуже важливі, але вони можуть відбутися лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану та у Telegram
Пряма мова президента: "Вибори відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Ми захищаємо демократію, і вибори надзвичайно важливі. Але будьмо відвертими: припинення воєнного стану зараз – це саме те, чого хоче Путін".
Деталі: Зеленський пояснив: якщо скасують воєнний стан, то більша частина української армії повернеться додому, бо це законне право цих людей.
"Але хто тоді захищатиме Україну? Без гарантій безпеки Росія вторгнеться знову", – переконаний президент.
Говорячи про свою легітимність, Зеленський нагадав, що його обрали 73% українців.
Він також заявив, що "завжди був прихильником виборів". Водночас президент підкреслив, що під час війни вибори вимагають конституційних змін і серйозних правових доопрацювань.
"Ключове питання стосується не лише правових аспектів, а й людського чинника. Як голосуватимуть солдати в окопах? А як щодо мільйонів українців на окупованих територіях? Чи їхні голоси більше не мають значення? А як щодо 8 мільйонів українців, які через війну опинилися за кордоном?", – підсумував Зеленський.
Передісторія:
- Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть створені міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії.
- Двоє колишніх американських посадовців підтвердили Reuters, що США порушували питання про проведення виборів в Україні у 2023 і 2024 роках перед українськими високопосадовцями.
- Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що наразі питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною. Втім, вона наголосила, що якщо адміністрація американського президента Дональда Трампа порушить цю тему, Україна готова до діалогу.