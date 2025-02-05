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Масові обшуки в будинках кримських татар у Криму: окупанти влаштували рейди з 4 ранку

Українська правдаСереда, 5 лютого 2025, 09:36
Масові обшуки в будинках кримських татар у Криму: окупанти влаштували рейди з 4 ранку
Фото: колаж Facebook Lutfiye Zudiyeva

Росіяни в тимчасово окупованому Криму вранці 5 лютого почали масові обшуки та арешти в будинках кримських татар.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров у Facebook, ГО "Кримська солідарність"

Дослівно Чубаров: "Наразі відомо про обшуки:

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  • у будинку Еміра Куртнезирова, сина політв'язня Ремзі Куртнезирова, який проживає в селі Джадра (окупаційна назва – Лобаново) Джанкойського району; 
  • у будинку Абібули Смедляєва, який проживає в селі Борлакъ Тама (окупаційна назва – Новокримське) Джанкойського району;
  • у будинку Рустема Мустафаєва, який проживає в селі Ільк Чок'рак (окупаційна назва Істочное) Джанкойського району".

Деталі: За інформацією "Кримської солідарності", станом на 09:00 ранку відомо вже про п'ятьох затриманих кримських татар, у яких проводили обшуки.

У громадській організації повідомили, що сестра Эміра Куртнезирова розповіла, як росіяни прийшли о 4 ранку, перевернули все в будинку, "підкинули літературу" та заарештували її брата. А 5 березня 2024 року під домашній арешт посадили її батька.  

 
Емір Куртнезиров, фото: Facebook

Шефіха Мустафаєва, дружина Рустема Мустафаєва, якого також затримали зранку, розповіла, що окупанти зламали вхідні двері та увійшли в будинок, поки всі ще спали.  

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Представники "Кримської солідарності" повідомляють, що ФСБ зранку затримала Мирзаалі Тажибаєва. 

 
Мірзаалі Тажибаєв, фото: Facebook

"Їх було близько десяти осіб. Обшукали всі кімнати…За ним ніколи не було ні політичних, ні релігійних злочинів. Під час свят він готував плов заради Аллаха, робив садака", – розповіла журналісту "Кримської солідарності" дружина Мірзаалі Таджибаєва Гульнара.

Кримськотатарська журналістка та правозахисниця Лутфіє Зудієва заявила, що також російські силовики затримали Абібулла Смедляєва із села Новокримське, який є батьком чотирьох дітей.

 
Абібулл Смедляєв, фото: Facebook

Пізніше вона повідомила про вже п'ятий ранковий обшук і арешт – ФСБ затримала Бахтіяра Аблаєва із села Ковильне Джанкойського району. 

Нагадаємо:

  • Це вже не перший обшук у домівках кримських татар. Традиційно окупанти проводять свої рейди на світанку. 24 серпня 2023 року росіяни прийшли з обшуками в оселі кількох кримських татар.
  • На світанку 30 листопада 2023 року російські силовики провели обшук у будинку кримського татарина, голови мусульманської релігійної громади "Алушта" Абдула Гафарова, після чого його забрали до відділу "поліції" окупованого Криму.

кримські татариКримокупація
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