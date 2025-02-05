Масові обшуки в будинках кримських татар у Криму: окупанти влаштували рейди з 4 ранку
Росіяни в тимчасово окупованому Криму вранці 5 лютого почали масові обшуки та арешти в будинках кримських татар.
Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров у Facebook, ГО "Кримська солідарність"
Дослівно Чубаров: "Наразі відомо про обшуки:
- у будинку Еміра Куртнезирова, сина політв'язня Ремзі Куртнезирова, який проживає в селі Джадра (окупаційна назва – Лобаново) Джанкойського району;
- у будинку Абібули Смедляєва, який проживає в селі Борлакъ Тама (окупаційна назва – Новокримське) Джанкойського району;
- у будинку Рустема Мустафаєва, який проживає в селі Ільк Чок'рак (окупаційна назва Істочное) Джанкойського району".
Деталі: За інформацією "Кримської солідарності", станом на 09:00 ранку відомо вже про п'ятьох затриманих кримських татар, у яких проводили обшуки.
У громадській організації повідомили, що сестра Эміра Куртнезирова розповіла, як росіяни прийшли о 4 ранку, перевернули все в будинку, "підкинули літературу" та заарештували її брата. А 5 березня 2024 року під домашній арешт посадили її батька.
Шефіха Мустафаєва, дружина Рустема Мустафаєва, якого також затримали зранку, розповіла, що окупанти зламали вхідні двері та увійшли в будинок, поки всі ще спали.
Представники "Кримської солідарності" повідомляють, що ФСБ зранку затримала Мирзаалі Тажибаєва.
"Їх було близько десяти осіб. Обшукали всі кімнати…За ним ніколи не було ні політичних, ні релігійних злочинів. Під час свят він готував плов заради Аллаха, робив садака", – розповіла журналісту "Кримської солідарності" дружина Мірзаалі Таджибаєва Гульнара.
Кримськотатарська журналістка та правозахисниця Лутфіє Зудієва заявила, що також російські силовики затримали Абібулла Смедляєва із села Новокримське, який є батьком чотирьох дітей.
Пізніше вона повідомила про вже п'ятий ранковий обшук і арешт – ФСБ затримала Бахтіяра Аблаєва із села Ковильне Джанкойського району.
Нагадаємо:
- Це вже не перший обшук у домівках кримських татар. Традиційно окупанти проводять свої рейди на світанку. 24 серпня 2023 року росіяни прийшли з обшуками в оселі кількох кримських татар.
- На світанку 30 листопада 2023 року російські силовики провели обшук у будинку кримського татарина, голови мусульманської релігійної громади "Алушта" Абдула Гафарова, після чого його забрали до відділу "поліції" окупованого Криму.