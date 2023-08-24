Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Криму російські силовики проводять обшуки у кримських татар

Ірина БалачукЧетвер, 24 серпня 2023, 08:26
У Криму російські силовики проводять обшуки у кримських татар
ФОТО З FACEBOOK КРИМСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ

У тимчасово окупованому Криму російські силовики від 4 ранку проводять обшуки у кримських татар.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram, Кримська солідарність у Facebook

Пряма мова Чубарова: "З 4 години ранку 24 серпня 2023 року в Бахчисараї та Бахчисарайському районі російські карателі вриваються з обшуками до будинків кримських татар".

Деталі: За його словами, обшуки проходять у будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Німетулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова. 

 
ФОТО З FACEBOOK КРИМСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ

Чубаров вважає такі дії окупантів помстою кримським татарам за третій саміт Кримської платформи, що відбувся у Києві 23 серпня, та страхом перед неминучим визволенням Криму.

За даними Кримської солідарності, обшуки проводить ФСБ.

Російські силовики прийшли до людей, яких уже раніше затримували, арештовували чи штрафували за участь в акціях протесту, а також у родичів політв’язнів.

Зазначається, що активістів Сейдамета Мустафаєва та Абдулмеджита Сейтумерова силовики відвозять в Управління ФСБ у Сімферополі.

Теми: Кримобшукикримські татариФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ

Російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8, отримає пів мільйона доларів

Рада повернула обов’язкове декларування для чиновників, але реєстр відкриють за рік

Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, в НАТО раніше – Стефанішина

Масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів з-за кордону не буде – постпред президента

Коломойський не має наміру вносити заставу до розгляду апеляції – адвокат

Усі новини...
Крим
У День Незалежності окупаційний суд відправив трьох активістів у Криму до СІЗО
У Росії заявили про атаку 42 безпілотників на Крим
Севастополь атакували безпілотники: окупанти стверджують, що всі БПЛА збито
Останні новини
19:00
Карі стали синіми: очі таїландського немовляти змінили колір через препарат від COVID-19
18:59
відео"Сталеві" прикордонники взяли у полон двох вояк РФ
18:51
Незабаром іноземці зможуть онлайн відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні - постанова
18:45
ВідеоЗСУ знищили склад окупантів на Донбасі
18:36
Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ
18:31
"Вивів три групи": військові розповіли історію про коптер, який став символом батальйону
18:22
Російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8, отримає пів мільйона доларів
18:18
На Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 10-річної родички
18:17
Ситуація з біженцями не поліпшується, з України виїхало ще до пів мільйона осіб
18:17
Київське "Динамо" відпустили півзахисника Сидорчука до бельгійського «Вестерло»
Усі новини...
Реклама: