У Криму російські силовики проводять обшуки у кримських татар

У тимчасово окупованому Криму російські силовики від 4 ранку проводять обшуки у кримських татар.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram, Кримська солідарність у Facebook

Пряма мова Чубарова: "З 4 години ранку 24 серпня 2023 року в Бахчисараї та Бахчисарайському районі російські карателі вриваються з обшуками до будинків кримських татар".

Деталі: За його словами, обшуки проходять у будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Німетулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова.

ФОТО З FACEBOOK КРИМСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ

Чубаров вважає такі дії окупантів помстою кримським татарам за третій саміт Кримської платформи, що відбувся у Києві 23 серпня, та страхом перед неминучим визволенням Криму.

За даними Кримської солідарності, обшуки проводить ФСБ.

Російські силовики прийшли до людей, яких уже раніше затримували, арештовували чи штрафували за участь в акціях протесту, а також у родичів політв’язнів.

Зазначається, що активістів Сейдамета Мустафаєва та Абдулмеджита Сейтумерова силовики відвозять в Управління ФСБ у Сімферополі.