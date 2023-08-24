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У Криму російські силовики проводять обшуки у кримських татар

Ірина БалачукЧетвер, 24 серпня 2023, 08:26
У Криму російські силовики проводять обшуки у кримських татар
ФОТО З FACEBOOK КРИМСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ

У тимчасово окупованому Криму російські силовики від 4 ранку проводять обшуки у кримських татар.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram, Кримська солідарність у Facebook

Пряма мова Чубарова: "З 4 години ранку 24 серпня 2023 року в Бахчисараї та Бахчисарайському районі російські карателі вриваються з обшуками до будинків кримських татар".

Деталі: За його словами, обшуки проходять у будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Німетулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова. 

 
ФОТО З FACEBOOK КРИМСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ

Чубаров вважає такі дії окупантів помстою кримським татарам за третій саміт Кримської платформи, що відбувся у Києві 23 серпня, та страхом перед неминучим визволенням Криму.

За даними Кримської солідарності, обшуки проводить ФСБ.

Російські силовики прийшли до людей, яких уже раніше затримували, арештовували чи штрафували за участь в акціях протесту, а також у родичів політв’язнів.

Зазначається, що активістів Сейдамета Мустафаєва та Абдулмеджита Сейтумерова силовики відвозять в Управління ФСБ у Сімферополі.

Теми: Кримобшукикримські татариФСБ
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