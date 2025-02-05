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Сили оборони поцілили по російському нафтопереробному підприємству та ЗРК "Бук" – Генштаб

Ірина БалачукСереда, 5 лютого 2025, 12:04
Сили оборони поцілили по російському нафтопереробному підприємству та ЗРК Бук – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

СБУ та Сили оборони України уночі 5 лютого уразили нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї Росії та російський ЗРК "Бук" на тимчасом окупованій території Запорізької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно ГШ: "Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони у ніч на 5 лютого уразили ТОВ "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються".

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Деталі: Зазначається, що цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської армії.

Також у Генштабі додали, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по російському зенітному ракетному комплексу "Бук", що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі. Далі буде…", – підсумували у Генштабі.

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