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У Кремлі підтвердили контакти з командою Трампа, заявивши про їхню інтенсифікацію

Анастасія ПроцСереда, 5 лютого 2025, 12:12
У Кремлі підтвердили контакти з командою Трампа, заявивши про їхню інтенсифікацію
Ілюстративне фото: Getty Images

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Кремль підтримує контакти з окремими відомствами адміністрації американського президента Дональда Трампа, зазначивши, що останнім часом ці зв’язки стали інтенсивнішими.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова

Деталі: Пєсков підтвердив, що між Кремлем та адміністрацією Трампа відбуваються певні контакти, однак деталей не розкрив.

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Пряма мова: "Я тут можу сказати таке: контакти по лінії окремих відомств, дійсно, є. Останнім часом вони інтенсифікувалися. Якихось інших деталей сказати не можу".

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч з президентом США найближчим часом. За його словами, вона повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.
  • 4 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив з новопризначеним радником з нацбезпеки президента США Майклом Волцом.
  • Це був перший публічний контакт представників української влади з адміністрацією Трампа після того, як остання почала роботу.
  • 5 січня Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України" з росіянами та з українським керівництвом, і запевнив, що "зробить все", аби зупинити російсько-українську війну.

ПутінТрамп
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