Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Кремль підтримує контакти з окремими відомствами адміністрації американського президента Дональда Трампа, зазначивши, що останнім часом ці зв’язки стали інтенсивнішими.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова

Деталі: Пєсков підтвердив, що між Кремлем та адміністрацією Трампа відбуваються певні контакти, однак деталей не розкрив.

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Пряма мова: "Я тут можу сказати таке: контакти по лінії окремих відомств, дійсно, є. Останнім часом вони інтенсифікувалися. Якихось інших деталей сказати не можу".

Передісторія: