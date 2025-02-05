У Кремлі підтвердили контакти з командою Трампа, заявивши про їхню інтенсифікацію
Середа, 5 лютого 2025, 12:12
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Кремль підтримує контакти з окремими відомствами адміністрації американського президента Дональда Трампа, зазначивши, що останнім часом ці зв’язки стали інтенсивнішими.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова
Деталі: Пєсков підтвердив, що між Кремлем та адміністрацією Трампа відбуваються певні контакти, однак деталей не розкрив.
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Пряма мова: "Я тут можу сказати таке: контакти по лінії окремих відомств, дійсно, є. Останнім часом вони інтенсифікувалися. Якихось інших деталей сказати не можу".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч з президентом США найближчим часом. За його словами, вона повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.
- 4 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив з новопризначеним радником з нацбезпеки президента США Майклом Волцом.
- Це був перший публічний контакт представників української влади з адміністрацією Трампа після того, як остання почала роботу.
- 5 січня Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України" з росіянами та з українським керівництвом, і запевнив, що "зробить все", аби зупинити російсько-українську війну.