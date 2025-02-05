Авіатроща біля Вашингтону: з річки дістали тіла всіх 67 загиблих, одне ще ідентифікують

Із річки Потомак дістали тіла усіх 67 жертв авіатрощі літака American Airlines та військового гелікоптера біля Вашингтону.

Джерело: NBC News

Деталі: Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи після катастрофи, що сталася минулої середи, завершилися, 66 осіб було ідентифіковано, йдеться в заяві вашингтонської влади, опублікованій 4 лютого. Офіс головного судмедексперта все ще працює над ідентифікацією останньої жертви.

Реклама:

Влада приступить до очищення річки Потомак від уламків.

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розслідує причину катастрофи, що сталася ввечері 29 січня, коли літак American Airlines рейсу 5342, що летів з Вічіти, штат Канзас, зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk за межами Національного аеропорту Рейгана в Арлінгтоні.

NTSB повідомила, що дані, отримані диспетчерами управління повітряним рухом, свідчать, що гелікоптер Black Hawk був вище 200 футів, ніж це передбачено правилами Федерального управління цивільної авіації США (FAA), поблизу цього аеропорту.

РЕКЛАМА:

У повідомленні зазначається, що необхідно провести додаткову роботу для перевірки даних по вертольоту. Остання відома висота пасажирського літака була зафіксована на позначці 375 футів, згідно з даними веб-сайту FlightAware, що відслідковує польоти літаків.

Минулого тижня NTSB повідомило, що з літака було вилучено бортові самописці, чорні скриньки знаходяться в лабораторії на експертизі. Очікується, що всі дані з пристроїв літака, а також з чорних скриньок вертольота будуть відновлені.

Небо в ніч катастрофи було чистим, тому не схоже, що погода відіграла значну роль.

Лише один авіадиспетчер перебував на диспетчерській вежі в ніч катастрофи, повідомило NBC News джерело, знайоме з внутрішнім попереднім звітом Федерального управління цивільної авіації. Цей диспетчер керував як гелікоптерами, так і літаками.

Зазвичай на диспетчерській вежі є окремий диспетчер, який займається виключно рухом гелікоптерів, хоча стандарти безпеки FAA допускають суміщення посад.

Як відомо, на борту комерційного рейсу American Airlines перебували 64 людини, в тому числі багато молодих спортсменів, які поверталися зі змагань з фігурного катання, а також троє військовослужбовців у вертольоті.

28 осіб на борту літака були пов'язані з фігурним катанням, включаючи тренерів, спортсменів та їхніх родичів, йдеться у заяві Американської федерації фігурного катання на ковзанах.