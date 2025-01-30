Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Трамп заявив, що в авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 30 січня 2025, 18:57
Трамп заявив, що в авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив
Трамп. getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті зіткнення військового гелікоптера Black Hawk та пасажирського лайнера American Airlines під Вашингтоном у ніч проти 30 січня ніхто не вижив.

Джерело: брифінг Трампа в Білому домі, пише "Європейська правда"

Деталі: Трамп заявив, що після авіакатастрофи усю ніч тривала пошуково-рятувальна операція, для якої залучили всі можливі ресурси.

Реклама:

"Зараз ведеться робота з пошуку тіл загиблих. На жаль, ніхто не вижив. Це була темна та пекельна ніч в історії нашої столиці та нашої держави", – додав американський президент.

Він також висловив співчуття родинам загиблих як зі США, так і з інших держав, згадавши Росію.

"Нам не відомо, що стало причиною зіткнення, але в нас є деякі обґрунтовані версії та ідеї", – сказав Трамп, оголосивши про створення комісії з розслідування катастрофи.

РЕКЛАМА:

Як відомо, під Вашингтоном пасажирський літак авіакомпанії American Airlines під час наближення до злітно-посадкової смуги аеропорту імені Рейгана зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом і впав у річку Потомак.

На борту лайнера American Airlines перебували 60 пасажирів та чотири члени екіпажу, а на борту Black Hawk – троє військових.

Федеральне бюро розслідувань США раніше заявило, що немає жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі.

ТрампСШАавіакатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що в авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив
оновлено, фото, відеоУдар РФ по багатоповерхівці в Сумах: кількість загиблих зросла до 8
Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги еквівалентом $1,25 млрд
"Тези російської пропаганди": В МЗС України відповіли на заяву румунського політика
У ПАРЄ зрештою погодилися включити згадку про Путіна, але без використання слова "терорист"
На місці авіакатастрофи у США знайшли щонайменше 30 тіл – ЗМІ
Усі новини...
Трамп
Трамп планує відправити тисячі нелегальних мігрантів у в’язницю Гуантанамо
Трамп планує карати депортацією за антисемітизм – ЗМІ
На тлі зазіхань Трампа Данія придбає нові кораблі для Гренландії
Останні новини
19:19
П’ятеро людей поранені в Покровському районі через російські удари
19:07
МЗС прокоментувало затримання українця у Словаччині через "підготовку держперевороту"
19:06
Росіяни кинулися частіше брати мікрокредити під 300% річних – росЗМІ
18:57
Трамп заявив, що в авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив
18:44
Агенція оборонних закупівель пояснила, чому в держреєстрі Безрукова вказана як голова
18:36
Під Покровськом під час бойових дій загинув 19-річний доброволець з Польщі
18:26
Microsoft представила нові ноутбуки Surface Laptop 7 та Surface Pro 11 із чипами Intel
18:25
Реформа МСЕК: у МОЗ назвали критерії, за якими експертні команди встановлюватимуть групу інвалідності
18:24
Торік в Україні відкрились 26 тисяч нових компаній: в яких регіонах та секторах найбільше
18:18
Швеція спрямує кошти на "данську модель" у рамках найбільшого пакета допомоги для України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: