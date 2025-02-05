Deep State: Кількість штурмових атак росіян падає сьомий день поспіль
Середа, 5 лютого 2025, 13:54
За даними моніторингового проєкту Deep State, який посилається на Генштаб ЗСУ, російські війська вже сім днів поспіль зменшують інтенсивність штурмових атак. Лише за вчора зафіксовано 80 атак, тоді як на піку у грудні ця цифра сягала 292.
Джерело: Deep State
Дослівно: Згідно з даними, які публікує ГШ ЗСУ, ворог вже цілих 7 діб зменшує інтенсивність атак. Наприклад за вчора було 80, для порівняння на піку у грудні було 292 атаки".
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Деталі: Зазначається, що у розрізі місяців ситуація наступна:
- Листопад – 5205 атак (у середньому 173,5 на добу);
- Грудень – 6247 атак (201,5 на добу);
- Січень – 5087 атак (164 на добу);
- Перші 4 дні лютого – 381 атака (95 на добу).
Що передувало:
- 5 лютого Генеральний штаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулось 85 бойових зіткнень. Найчастіше армія РФ атакувала Покровський, Куп'янський та Торецький напрямки.