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Deep State: Кількість штурмових атак росіян падає сьомий день поспіль

Анастасія ПроцСереда, 5 лютого 2025, 13:54
Deep State: Кількість штурмових атак росіян падає сьомий день поспіль
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними моніторингового проєкту Deep State, який посилається на Генштаб ЗСУ, російські війська вже сім днів поспіль зменшують інтенсивність штурмових атак. Лише за вчора зафіксовано 80 атак, тоді як на піку у грудні ця цифра сягала 292.

Джерело: Deep State

Дослівно: Згідно з даними, які публікує ГШ ЗСУ, ворог вже цілих 7 діб зменшує інтенсивність атак. Наприклад за вчора було 80, для порівняння на піку у грудні було 292 атаки".

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інфографіка: Deep State

Деталі: Зазначається, що у розрізі місяців ситуація наступна:

  • Листопад – 5205 атак (у середньому 173,5 на добу);
  • Грудень – 6247 атак (201,5 на добу);
  • Січень – 5087 атак (164 на добу);
  • Перші 4 дні лютого – 381 атака (95 на добу).

Що передувало: 

  • 5 лютого Генеральний штаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулось 85 бойових зіткнень. Найчастіше армія РФ атакувала Покровський, Куп'янський та Торецький напрямки. 

війнаРосіяГенштаб
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