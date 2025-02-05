Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 9 травня

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Джерело: картки законопроєктів 4220-IX, 4221-IX

Деталі: Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації 14 січня, а вже 15 січня парламент проголосував за відповідні законопроєкти.

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Що було раніше: Перед цим Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану та у Telegram заявив, що заявив, що вибори в Україні дуже важливі, але вони можуть відбутися лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Довідково: За поданням президента Верховна Рада з лютого 2022 року продовжує дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні. Таким чином, воєнний стан та мобілізація тривають в Україні майже 3 роки після вторгнення РФ.