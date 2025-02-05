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Україна повернула з російського полону 150 захисників

Валентина РоманенкоСереда, 5 лютого 2025, 15:23
Україна повернула з російського полону 150 захисників
фото з ТГ Зеленського

У середу 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 оборонців.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну.

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Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних".

 

Доповнюється…

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