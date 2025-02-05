"Вдома!": Коордштаб і Зеленський показали зустріч оборонців із російського полону

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та президент Володимир Зеленський поділилися емоційними кадрами 61 обміну полоненими з російською стороною.

Джерело: відео Коордштабу та з соцмереж глави держави

Деталі: У середу 5 лютого російського полону повернули 150 українців: 108 воїнів ЗСУ та 42 військовослужбовця та працівника системи МВС.

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Це захисники Маріуполя, "Азовсталі" та заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнобильської АЕС, населених пунктів Донеччини та Луганщини, Херсонщини, Сумщини, Київщини, Харківської, Запорізької областей.