Нардепу Бондарєву обрали запобіжний захід у справі про незаконне переправлення знайомих за кордон

Нардеп Бондарєв під час обрання запобіжного заходу у Печерському райсуді Києва 5 лютого 2025 року. фото: Суспільне Новини/Влада Колодій

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання народному депутату Костянтину Бондарєву, якого підозрюють в організації незаконного переправлення знайомих через кордон під виглядом "водіїв".

Джерело: кореспондентка "Суспільного" з зали суду

Деталі: Як повідомляє Суспільне, суд відхилив клопотання прокуратури про тримання Бондарєва під вартою на 60 днів із можливістю застави у 100 мільйонів гривень.

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Зазначається, що перед розглядом справи суд оголосив перерву на прохання адвокатів, які заявили про необхідність ознайомлення з матеріалами.

Прокурор Олександр Ганілов заявив, що під час обшуку в нардепа вилучили зброю. Бондарєв у коментарі Суспільному пояснив, що отримав її на початку повномасштабного вторгнення і має відповідний документ.

Нардеп заперечує, що допомагав знайомим перетинати кордон після початку повномасштабного вторгнення та вважає справу політичним переслідуванням.

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Пряма мова Бондарєва: "Це безвідповідальна брехня.Тобто ніхто нікуди не перетинав кордон, я не створював ніяких умов. Хотілось би побачити дійсно документи і вже серйозно попрацювати з цим. Я точно не мав ніяких намірів когось переправляти. І те, що прокурори кажуть, що начебто я створював умови, що 23 людини за три роки перетинали кордон. Ви що жартуєте, чи що? Тобто це народний депутат займається таким? Ну, можливо, вони по собі міряють"

Деталі: Втім, прокурор заявив, що народний депутат неодноразово вдавався до службових підроблень і сприяв незаконному перетину кордону.

За словами Олександра Ганілова, слідство зафіксувало п’ять випадків виїзду осіб за підробленими документами. Серед тих, хто покидав країну разом із нардепом, були власник торговельного центру, керівник будівельної компанії та заслужений тренер.

Пряма мова Ганілова: "Підстава для виїзду не зрозуміла. Люди зі згоди народного депутата разом з ним виїжджали під виглядом водіїв, але вони не були водіями".

Деталі: Зазначається, що обвинувачення наполягало на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у 100 мільйонів гривень.

Водночас адвокат підозрюваного наголосив, що звинувачення не мають достатнього обґрунтування, а сума застави має відповідати фінансовим можливостям його клієнта.

На підтримку Бондарєва виступив його однопартієць Сергій Власенко, який підписав заяву про взяття нардепа на поруки.

Що передувало: