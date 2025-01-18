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ДБР: Нардеп оформив дозвіл на виїзд за кордон 18 чоловікам, троє – не повернулись

Валентина РоманенкоСубота, 18 січня 2025, 15:01
ДБР: Нардеп оформив дозвіл на виїзд за кордон 18 чоловікам, троє – не повернулись
фото ДБР

Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора підозрюють чинного народного депутата в організації незаконного переправлення через кордон своїх знайомих.

Джерело: ДБР, ОГП, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про представника партії "Батьківщина" Костянтина Бондарєва.

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За даними слідства, починаючи з липня 2022 року народний депутат надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби України про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном.

 
автопарк нардепа. там теж ДБР проводить обшуки

Задокументовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав із країни взагалі.

При цьому, іноді для закордонних поїздок йому було потрібно одночасно до 5 водіїв. Троє з таких "драйверів" взагалі не повернулись до України, зазначає ДБР.

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Нардепу повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та у службовому підробленні.

Також народному депутату вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який буде подано для розгляду слідчим суддею.

 
фото огп

ДБР повідомляє, що проводить обшуки у народного депутата та осіб, які в такий спосіб виїжджали за кордон.

ДБРОфіс генпрокурора
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