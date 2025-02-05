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Підрив біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: загинув чоловік, який приніс "передачу" з вибухівкою

Валентина РоманенкоСереда, 5 лютого 2025, 16:09
Підрив біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: загинув чоловік, який приніс передачу з вибухівкою
фото Нацполіції

Унаслідок вибуху поблизу ТЦК у Кам'янці-Подільському загинула людина, яка принесла вибухівку, постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

Джерело: мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко в ефірі національного телемрафону телемарафону, голова Нацполіції Іван Вигівський на брифінгу, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Посітка: "Загибла людина - це та, яка передавала речі військовослужбовцю, який перебував на території ТЦК... про чотирьох інших постраждалих відомо, що серед них - двоє лікарів ВЛК... їхній стан середньої тяжкості, також постраждала одна перехожа людина та один військовий".

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Деталі: Начальник Нацполіції зазначає, що чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросив передати нібито передачу і в цей момент стався вибух.

Він підтвердив, що 4 людини постраждали, а той, хто скоїв цей злочин, - загинув.

За словами Вигівського, це вже 9 факт таких терактів.

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Очільник Нацполу наголосив, що за підривами біля приміщень ТЦК і СП, замахами на вбивство поліцейських стоять спецслужби РФ, мета яких - дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві на негативному ставленні до Сил безпеки і оборони.

Що передувало: У Кам'янці-Подільському Хмельницької області 5 лютого пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

вибухтерактХмельниччинаТЦК
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