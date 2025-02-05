Удар РФ по Ізюму: кількість жертв зросла до 6, у лікарні помер постраждалий
Кількість загиблих через російський ракетний удар по адміністративній будівлі в Ізюмі на Харківщині 4 лютого збільшилася до 6. У лікарні помер постраждалий чоловік.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "У лікарні помер 61-річний чоловік, який після ворожої атаки був госпіталізований у важкому стані".
Деталі: Зазначається, що кількість загиблих внаслідок удару зросла до шести осіб. Ще 56 людей, зокрема троє дітей, отримали поранення або зазнали гострої стресової реакції.
За попередніми даними, балістична ракета "Іскандер-М", яка 4 лютого влучила в центр Ізюма, була запущена з військового полігону в Ростовській області РФ.
Правоохоронці встановлюють осіб із вищого військово-політичного керівництва, які віддали наказ про ракетний удар, а також безпосередніх виконавців цього злочину. Слідчі дії тривають.
Що передувало:
- 4 лютого російські війська обстріляли адміністративну будівлю в Ізюмі на Харківщині. Станом на вечір було відомо про 5 загиблих, серед них вагітна 19-річна дівчина, ще 55 людей, зокрема троє дітей, зазнали поранень.