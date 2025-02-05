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Удар РФ по Ізюму: кількість жертв зросла до 6, у лікарні помер постраждалий 

Анастасія ПроцСереда, 5 лютого 2025, 17:05
Удар РФ по Ізюму: кількість жертв зросла до 6, у лікарні помер постраждалий 
фото: Харківська обласна прокуратура

Кількість загиблих через російський ракетний удар по  адміністративній  будівлі в Ізюмі на Харківщині 4 лютого збільшилася до 6. У лікарні помер постраждалий чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "У лікарні помер 61-річний чоловік, який після ворожої атаки був госпіталізований у важкому стані".

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Деталі: Зазначається, що кількість загиблих внаслідок удару зросла до шести осіб. Ще 56 людей, зокрема троє дітей, отримали поранення або зазнали гострої стресової реакції.

За попередніми даними, балістична ракета "Іскандер-М", яка 4 лютого влучила в центр Ізюма, була запущена з військового полігону в Ростовській області РФ.

Правоохоронці встановлюють осіб із вищого військово-політичного керівництва, які віддали наказ про ракетний удар, а також безпосередніх виконавців цього злочину. Слідчі дії тривають.

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Що передувало: 

  • 4 лютого російські війська обстріляли адміністративну будівлю в Ізюмі на Харківщині. Станом на вечір було відомо про 5 загиблих, серед них вагітна 19-річна дівчина, ще 55 людей, зокрема троє дітей, зазнали поранень.

Харківська областьракетний ударРосіяжертви
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